Sardine: Santori, 'non è ancora tempo di interlocuzione politica'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non è ancora tempo. Noi dobbiamo trovare un dialogo con la politica, ma non siamo ancora pronti né a trovare i punti del dialogo né un interlocutore politico". Lo dice Mattia Santori, leader delle Sardine, in un'intervista a 'In mezz'ora in più' su Rai3. A chi gli domanda se sentano esponenti del Pd, a partire dal segretario Nicola Zingaretti, "non ci chiama Zingaretti - spiega Santori - ci chiamano altri che ci dicono: 'ma perché non sentite Zingaretti?'".