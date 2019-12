Pop Bari: Provenzano, 'non salviamo banchieri ma risparmiatori e imprese'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "E' doveroso tutelare i risparmiatori e oggi tutelarli passa anche da salvare quella banca", la Banca popolare di Bari: "qui non si stanno salvando banchieri ma risparmiatori e imprese, e stiamo capendo come intervenire sul sistema del credito al Sud. Bisogna inchiodare ognuno alle proprie responsabilità, su questo c'è un'inchiesta in corso". Lo dice il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ospite di 'Mezz'ora in più'.