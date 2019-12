Natale: Padova, comitato Melli si inventa il 'biglietto sospeso' al teatro Verdi

Padova, 15 dic. (Adnkronos) - Anche quest'anno a Padova il pranzo di Natale per i bisognosi raddoppia. L'appuntamento, ideato dal giornalista Alfredo Melli nel 1905, è per il 25 dicembre alle Cucine Popolari di via Tommaseo e il 26 alla parrocchia di San Pio X. Saranno così alcune centinaia i bisognosi che potranno festeggiare con un buon pasto e in compagnia il Natale. A proseguire il progetto di Melli ci ha pensato un Comitato composto dagli eredi del giornalista- beneffatore che ha garantito ogni anno dal 1954, quando Melli è mancato, la buona riuscita della manifestazione, grazie anche al sostegno delle varie amministrazioni.

Entrambe le giornate saranno aperte a chiunque abbia bisogno di cibo e compagnia. Il Comitato Melli distribuirà anche pacchi alimentari, grazie a 3.500 euro ottenuti dai privati che permetteranno anche la consegna di 80 buoni pasto da 50 euro per single o coppie, più altri 100 da 70 euro per le famiglie.