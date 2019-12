Natale: a Padova piano straordinario accoglienza invernale per senza dimora (2)

(Adnkronos) - E il monitoraggio serale della città: viene infatti garantita una copertura da parte delle Unità di strada tutte le sere della settimana sul territorio della città. Le Unità di strada, organizzate da Enti e Associazioni private con specifica e pluriennale esperienza sul campo, sono composte da gruppi di cittadini volontari che monitorera a piedi tutte le zone più "critiche" e la città, fornendo coperte, bevande calde e generi di prima necessità, con facoltà di inviare le persone in Pronta accoglienza presso la ex scuola "Gabelli" o presso l’Albergo Casa a colori di Padova. Inoltre è stata attivata un'Unità di strada diurna per situazioni di emergenza. Inoltre, è attivo l’ambulatorio mobile della Croce Rossa italiana presso il piazzale della Stazione ferroviaria, dove si effettuano counselling e prestazioni sanitarie nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 20,00 alle ore 22,30.

L'assessora al sociale del Comune di Padova Marta Nalin spiega che: "Il tavolo di coordinamento tra tutte le realtà che si occupano di accoglienza invernale è diventato tavolo inclusione in grado di organizzare un'accoglienza, in cui ogni Ente o Associazione, con il nostro supporto, può svolgere in tranquillità un lavoro che è prezioso per tutta la comunità. Ogni anno facciamo un passo in più, aumentano i posti e le Unità di strada, e ogni anno proviamo a dare una risposta più strutturata ad un problema che è purtroppo sempre più complesso da gestire. L’accoglienza invernale è solo uno dei progetti di cui si occupa il tavolo del nostro settore dedicato all'inclusione. Stiamo lavorando però ad altri progetti, come ad esempio “la città ideale”, che prevede momenti di formazione per operatori volontari che si occupano di persone senza dimora, nell’ottica di avere sempre più persone formate sul territorio e di poter quindi contare su un servizio migliore".