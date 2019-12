Pop Bari: Conte, 'stasera ok dl, tutelare risparmio e tessuto produttivo'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Stasera chiuderemo sulla Banca popolare di Bari, faremo un intervento. Gli obiettivi sono quelli preannunciati; vogliamo tutelare i risparmiatori, non vogliamo concedere nulla ai banchieri, a coloro che sono responsabili di questa situazione critica, anzi auspichiamo noi stessi le più rigorose azioni per accertare le responsabilità e quello che è stato fatto, perché si e arrivato a questa condizione". Così il premier Giuseppe Conte, lasciando il Senato dopo il concerto di Natale.

"E' chiaro - aggiunge poi - che abbiamo delle responsabilità pubbliche nei confronti dei risparmiatori, del territorio e del mezzogiorno. Non dimentichiamo che in gioco ci sono non solo i risparmiatori ma c'è anche un tessuto produttivo che al Sud soffre, quindi è chiaro che un polmone creditizio finanziario è importante".