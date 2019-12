Megalizzi: Smeriglio (Pd), 'realizziamo tutti insieme suo sogno europeo'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ad un anno dal barbaro attentato terroristico di Strasburgo in cui, tra gli altri, perse la vita Antonio Megalizzi resta non soltanto il dolore per una giovane vita spezzata, ma la convinzione che il suo sogno di cittadino europeo fosse l'intuizione giusta su cui continuare a lavorare. Ai suoi familiari, ai suoi giovani colleghi di Europhonica, network delle radio universitarie, che ho avuto il piacere di conoscere, va il mio più grande abbraccio". Lo afferma Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Pd.