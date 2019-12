Renzi e i Nutella Biscuits, su Twitter: "Come l'altro Matteo"

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Matteo Renzi approva i Nutella Biscuits. Il leader di Italia Viva dedica un tweet all'ultimo prodotto della Ferrero. "E finalmente si provano i Nutella Biscuits. Per me tanta roba", scrive Renzi. Il messaggio, ovviamente, fa pensare ad alcuni dei recenti tweet di Matteo Salvini, che ha dedicato messaggi e cinguettii alla Nutella tra critiche per l'impiego di nocciole turche nella produzione e apprezzamento per la celebre crema. La svolta 'culinaria' di Renzi non sfugge gli utenti. "Mi ricordi qualcuno", scrive un follower. "Quindi ha ragione chi sospetta 'gustose convergenze'", twitta un'altra persona. "Grande Matteo. Metti anche la felpa e siamo a posto", chiosa un altro utente.