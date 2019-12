Pop Bari: commissari in banca, rassicurazioni su condizioni istituto/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Il decreto ricapitalizzerà Invitalia e, di conseguenza, Mediocredito Centrale, che potrebbe iniettare nella popolare pugliese almeno 500 milioni, secondo indiscrezioni. Ma "qualsiasi cifra è prematura", spiega una fonte.

Il resto potrebbero metterlo il Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e altri partner, ancora da trovare. Tutto è comunque "assolutamente in una fase iniziale", spiega all'Adnkronos una fonte del Fitd, che nel 2019 ha già messo in sicurezza Banca Carige e forse farebbe fatica a trovare consensi tra le banche aderenti per un'operazione della stessa portata. . La prossima riunione del Fondo è il 18 dicembre, a Milano, ma sul tavolo non c'è, almeno ufficialmente, il tema della popolare, da cui il Fitd ha ricevuto una generica richiesta di intervento. "La riunione è convocata da tempo per questioni di budget e altri temi ordinari", spiega la fonte.

La decisione di commissariare la banca è arrivata quando erano ancora in corso le ispezioni di Bankitalia e uno dei motivi, si è appreso, sarebbe stato proprio lo stallo nel riassetto dell'istituto, da mesi in cerca di soluzioni per ripristinare le soglie patrimoniali minime e vendere un pacchetto consistente di crediti deteriorati.