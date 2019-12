Sardine: E.Letta, 'sostegno ma non sarò in piazza, largo a giovani'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Sostengo con grande forza il movimento delle Sardine e sono molto contento per quello che sta accadendo, ma ho deciso di non andare in piazza perché credo che sia importante che ci sia una nuova generazione”. Lo ha affermato Enrico Letta, ospite de “L’intervista” di Maria Latella su Sky Tg24.