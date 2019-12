Migranti: sindaco Pozzallo, migliori auguri ad ‘Open Arms’, hanno nostro totale sostegno

Catania, 14 dic. (Adnkronos) - "Faccio i miei migliori auguri ad ‘Open Arms’ e tutto l’equipaggio per le nobili missioni effettuate e per quelle che effettueranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni". Lo afferma all’AdnKronos il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, commentando il tweet dell’Ong Open Arms che, come si legge, ‘torna nel Mediterraneo per Natale. Il mare non conosce festività né vacanze. Finché ci saranno vite in pericolo, saremo lì. Ultimi preparativi prima di partire.#ognivitaconta #life’. "Sappiano - aggiunge il sindaco- che hanno il sostegno totale mio e della mia città in questa opera umanitaria e non finiremo mai di ringraziarli per questa loro missione e questo grande sacrificio che fanno per salvare vite umane".

"Neanche noi- continua Ammatuna- andremo in vacanza a Natale. Noi abbiamo l’hotspot con un centinaio di immigrati. Abbiamo svolto e vogliamo svolgere questa funzione - conclude- e le Ong sono un tassello importante in questa grande opera umanitaria che si sta svolgendo in questi ultimi anni e che continuiamo a svolgere".