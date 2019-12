Pop Bari: Italia Viva, 'ingiusto e pericoloso votare decreto a scatola chiusa'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Votare a scatola chiusa un decreto così importante è ingiusto e pericoloso”. Lo dichiarano il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato e la ministra Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva al governo.

"Non tocca a noi scoprire chi sia responsabile dei problemi di gestione e/o vigilanza della Banca Popolare di Bari. Siamo disponibili a sostenere i risparmiatori come abbiamo fatto, in modo molto più soft, nel 2015 e nel 2017. La procedura che viene immaginata per Bari, tuttavia, è per larghi tratti inedita. E dovendo impiegare un miliardo del contribuente appena qualche ora dopo l’assicurazione del premier che negava ogni ipotesi di interventi, ci pare giusto capire meglio di che cosa stiamo parlando".