Gb: Allianz Gi, fine incertezza su Brexit stimolo per economia

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - La vittoria del Partito conservatore alle elezioni nel Regno Unito metterà fine "all’impasse parlamentare sulla Brexit". Dopo l'uscita dall'Unione europea, che dovrebbe tenersi secondo le previsioni il prossimo 31 gennaio, il Regno Unito "si muoverà rapidamente per garantire accordi commerciali con l’Australia, la Nuova Zelanda e altri Paesi e inizierà a lavorare verso un accordo commerciale molto dibattuto con gli Stati Uniti". Mentre "è possibile che una relazione commerciale soddisfacente tra il Regno Unito e l’Unione Europea non venga negoziata prima della fine del periodo di transizione nel dicembre 2020". E' quanto si sottolinea da Allianz Global Investors sui risultati delle elezioni nel Regno Unito.

Dopo il rafforzamento della sterlina, "la ripresa di una domanda finora repressa da parte degli investitori globali, rimasti lontani dal Regno Unito a causa dell’incertezza sulla Brexit, potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo per l’economia britannica".

Nel complesso i mercati, si evidenzia, "dovrebbero accogliere con favore un risultato elettorale che per molti rappresenta la fine dell’incertezza. Mentre numerose questioni restano da risolvere in merito alla Brexit, e il percorso della politica fiscale del Regno Unito non è ancora chiaro, il contesto potrebbe rivelarsi positivo per sterlina, azioni e altre attività di rischio, e neutrale per i titoli governativi britannici".