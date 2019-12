Gb: State Street, dopo voto ondata di sollievo fra investitori

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - “Da tempo i mercati hanno incorporato" la vittoria dei Conservatori alle elezioni generali di ieri nel Regno Unito e "dovrebbe diffondersi un’ondata di sollievo dato che i guadagni riportati in precedenza possono ora consolidarsi". Lo afferma Elliot Hentov, responsabile Policy Research di State Street Global Advisors. "Questo discorso vale sia per la sterlina, che si è apprezzata di circa l'8% da metà ottobre, sia per l’azionario britannico, con il Ftse 250 che nello stesso periodo ha registrato un incremento simile. Una maggioranza stabile del partito conservatore potrebbe offrire un certo margine di miglioramento nel breve termine, in quanto l’elezione di un nuovo governo inietta alcuni stimoli fiscali e l'economia britannica trae beneficio da un generale miglioramento del contesto globale".

Un’uscita fluida del Paese dall’Unione Europa il 31 gennaio, continua, "semplifica il lavoro della Bank of England, permettendo così all’esecutivo di beneficiare di un contesto di tassi di interesse stabili anche per i primi mesi del proprio mandato. Nel medio termine, la portata della vittoria del partito conservatore riduce le probabilità di una brusca rottura del regime commerciale del Regno Unito entro la fine del 2020, con maggiori possibilità che si verifichi un'estensione del periodo di transizione".

Per Hentov "se da un lato i negoziati per la Brexit si svolgeranno in maniera più regolare, dall’altro i segnali politici in merito alle trattative commerciali tra le due parti interessate continueranno a condizionare la volatilità della sterlina nel corso del 2020”.