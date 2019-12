Mafia: depistaggio Borsellino, pm Palma 'Scarantino era furbo'

Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - Il falso pentito Vincenzo Scarantino "secondo me era molto furbo". A dirlo nel corso del controesame al processo sul depistaggio sulla strage Borsellino, è Annamaria Palma, il pm che coordinò l'inchiesta sulla strage. "Scarantino era molto nervoso - dice Palma - era sempre fortemente preoccupato. Era geloso della moglie in maniera abnorme, geloso "come una scimmia", come si dice. Era furbo, riusciva ad afferrare le cose, capiva il senso di quello che uno diceva". E aggiunge: "Si può essere stupidi e avere una certa furbizia, ma le mie sono impressioni. Secondo me era anche furbo".