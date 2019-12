Gb: Bny Mellon, strada aperta per Brexit, verso rimbalzo economia e Ftse100

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - L’esito delle elezioni nel Regno Unito "apre definitivamente la strada alla Brexit, offrendo ai mercati e alle imprese le certezze che chiedevano da tre anni a questa parte. È ora molto più probabile che la Gran Bretagna uscirà dall’Ue a fine gennaio 2020, e che l’accordo finale sarà in area 'hard Brexit', probabilmente basato sul libero scambio o su condizioni simili. Questo risultato, associato a una fase di accelerazione della crescita globale, potrebbe determinare un forte rimbalzo per l’economia britannica e per il Ftse100". Lo afferma Shamik Dhar, capo economista di Bny Mellon Investment Management.

Nei prossimi mesi, però, le difficoltà potrebbero continuare, in particolare sull'accordo commerciale che le parti dovranno definire. "Ritengo probabile che si giunga a un accordo simile a quello tra Ue e Canada, e che il Regno Unito uscirà dall’unione doganale. Tuttavia, senza le restrizioni imposte dal mercato comune per creare condizioni paritarie tra gli Stati membri, Gran Bretagna potrebbe diventare rapidamente un partner commerciale particolarmente attraente per diversi Paesi come gli Stati Uniti, l’Australia e il Giappone. Il focus si sposterà ben presto dalle negoziazioni con l’Ue ai trattati con Paesi terzi e altre organizzazioni", continua Dhar.

Il capo economista di Bny Mellon Investment Management si dice "scettico su un impatto negativo della Brexit nel lungo termine e credo che la maggior parte delle stime negative dipendano dal timore di contraccolpi per la crescita della produttività, che in realtà dipende da un gran numero di fattori e non solo dai rapporti con l’Ue".