Giustizia: richiesta dimissioni Bonafede, Lega Palermo a fianco Ordine avvocati

Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - Il gruppo consiliare della Lega di Palermo esprime "grande soddisfazione" per la richiesta di dimissioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede inoltrata ieri dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo.

"Il consiglio - affermano i consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda e Alessandro Anello - ha avuto il coraggio di esprimere in maniera molto chiara e precisa le preoccupazioni che riguardano un argomento delicatissimo come quello della giustizia e della libertà personale, costituzionalmente garantita e sancita anche dal Cedu. Argomento così delicato che non può essere lasciato alla mercé di chi ha dimostrato, in maniera inequivocabile, di avere delle competenze tecnico-giuridiche insufficienti e, cosa ancora peggiore, che lascia trapelare il timore che la riforma della giustizia possa partire da premesse tecnico-giuridiche sbagliate. Speriamo che anche i consigli dell'Ordine di altre province si possano esprimere in maniera così netta come quello di Palermo".