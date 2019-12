Gb: Confagri, 'con Brexit rischia made in Italy agroalimentare' **

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "Il risultato elettorale nel Regno Unito fa chiarezza sui tempi della Brexit, ma la tutela del Made in Italy agroalimentare non è assicurata". Il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta così l’esito delle elezioni politiche in Uk e mette in guardia dal ritorno delle frontiere tra Ue e Regno Unito, in pratica una ‘hard Brexit’ "a scoppio ritardato".