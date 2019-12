Mafia: depistaggio Borsellino, pm Palma 'Io e pm Di Matteo messi da parte'

Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - "Nel settembre del 1994 ci fu una riunione in Dda a Calanissetta in cui si decise di rivedere da zero la posizione di Vincenzo Scarantino. "La decisione fu che prima di buttare a mare le dichiarazioni di Scarantino, dovevamo rivedere completamente tutto, rileggerlo da zero". Così il magistrato Annamaria Palam proseguendo la deposizione al processo sul depistaggio Borsellino in corso a Caltanissetta.

"Nel 1994, per questa ragione il pm Di Matteo va da Scarantino. Sia io che il dottore Nino Di Matteo eravamo quasi messi da parte, sapevo che Ilda Bocassini non mi riteneva un referente valido", dice. Il pm che coordinò le indagini aggiunge poi di "non avere mai ricevuto la nota con cui Ilda Bocassini e Roberto Sajeva esprimevano "perplessita' sulla posizione di Vincenzo Scarantino".