Edf: lancia piano 'excell', investirà 100 mln per migliorare filiera nucleare

Parigi, 13 dic. (Adnkronos) - Il colosso energetico francese Edf lancia il piano 'excell' che permetterà di migliorare la filiera nucleare. Ad annunciarlo in una nota è il gruppo che investirà 100 milioni di euro per il periodo 2020 -21 per rafforzare la qualità industriale, le competenze e la governance.

Il paino excell, spiega Jean-Bernard Lévy, il Ceo di Edf, "deve permettere di creare le condizioni per un miglioramento della fiducia nella filiera nucleare francese e deve rispondere alle difficoltà riscontrate nel rapporto di Jean-Martin Folz. Il nostro obiettivo è di permettere al nucleare, energia neutra in carbone, di continuare a recitare un ruolo nella lotta al cambiamento climatico".