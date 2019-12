Manovra: Villarosa, 'mettiamo in sicurezza conti e risparmio di tutti gli italiani'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Siamo quasi alla fine dell’iter parlamentare ma già posso anticiparvi con soddisfazione e orgoglio che con questa manovra abbiamo sterilizzato 23 miliardi di Iva evitando un salasso di 540 euro di tasse a famiglia; abbiamo abbassato tre miliardi di euro di tasse ai lavoratori e in più restituiremo tre miliardi di euro agli italiani che utilizzeranno strumenti di pagamento elettronici". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa.

"Abbiamo previsto più fondi per le persone con disabilità, per le famiglie, per i Comuni, per le forze di polizia ed i Vigili del Fuoco. Ritengo che sicuramente dobbiamo perseverare nella lotta all'evasione, che insieme alla fiducia dei mercati finanziari, ci consentirà di recuperare maggiori risorse", sottolinea Villarosa.

Con questa manovra, inoltre, aggiunge, "si pongono le fondamenta per un Italia migliore dal punto di vista ambientale. Abbiamo, infatti, indirizzato il nostro sistema produttivo verso prodotti eco-compatibili e meno dannosi per la salute, dosando il relativo impatto per dare il tempo necessario alle imprese di adeguarsi. A tal fine abbiamo stanziato oltre 3 miliardi di euro nel prossimo triennio per un fondo dedicato ad interventi "green" e, sul fronte dell'economia circolare, abbiamo previsto un credito d'imposta al 10% per le imprese che adottano processi virtuosi", aggiunge. Questi, rileva Villarosa, "sono i principi nei quali crede il Movimento, che ha ricevuto mandato dai cittadini per realizzare passo dopo passo un programma serio e credibile e che dia maggiore fiducia ai cittadini per il futuro del nostro Paese".