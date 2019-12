Pa: Dadone, 'sforzo per garantire aumento del 3,5%, difficile altre risorse'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Per quanto riguarda i finanziamenti per il rinnovo dei contratti al pubblico impiego "l’obiettivo dell’aumento del 3,5% viene garantito. Credo che sia stato fatto veramente un grande sforzo e l’ho ricordato anche ai sindacati. In Manovra ci saranno le risorse per rinnovare i contratti. Oltre a questo proveremo, come proposto dai sindacati, ad aprire un tavolo a Funzione pubblica, all’interno del quale potersi poi sedere e fare la contrattazione, per fare un memorandum su quelle che possono essere le regole. Più sforzo di questo sulle risorse lo trovo veramente difficile e lo dico con molta onestà, perché ci tengo a non fare false promesse ai sindacati". Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone.