Manovra: Zingaretti, 'bene asili nido gratis, Istat conferma che costi eccessivi'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Oggi l'Istat ci dice che nel 2018 il 12,4% delle famiglie italiane non ha iscritto i figli ad asilo nido a causa dei costi eccessivi. Non è giusto! Bene la scelta del Governo di azzerare i costi degli asili nido per i redditi medio bassi, avanti così". Lo scrive il segretario Pd, Nicola Zingaretti, su twitter.