Anci: Roberto Bazzarello nuovo coordinatore Giovani Veneto (2)

(Adnkronos) - "Ringrazio Adis Zatta, coordinatore uscente, per il lavoro fatto in questi anni che proseguirà, in continuità, anche con il nostro mandato. Sono certo che Adis continuerà a dare il suo prezioso impegno e contributo anche al nuovo Coordinamento Regionale”, ha sottolineato.

Il Presidente di Anci Veneto, Mario Conte, saluta così l’elezione del nuovo Coordinatore regionale di Anci Giovani Veneto: “A Roberto va il mio augurio di buon lavoro. Sono certo che saprà far sentire la voce dei giovani amministratori sostenendo le istanze dei territori. Per Anci Veneto i giovani amministratori rappresentano un interlocutore serio ed affidabile con cui vogliamo lavorare in sinergia e sintonia per portare a casa risultati importanti. Sarò in contatto costante con lui per confrontarci e condividere insieme le battaglie quotidiane dei grandi, medi e piccoli comuni veneti”.