Renzi a Salvini: "I 49 milioni li ha spesi lei?"

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Io le chiedo di fare chiarezza su una sentenza ormai passata in giudicato, quella dei 49 milioni. Bossi e Maroni dicono che li ha presi lei". E' quanto dice Matteo Renzi a Porta a Porta, rivolgendosi al leader della Lega Matteo Salvini in onda stasera su Rai1. "Ha utilizzato o no i 49 milioni per comprare pubblicità su Facebook, per alimentare la Bestia? Li ha usati o no quei soldi".

"I 49 milioni? Sono vicende del passato - replica Salvini -, ma se qualcuno ha sbagliato dieci anni fa ora stiamo pagando". "Dove sono finiti i soldi della Lega? Io non li ho visti", taglia corto Salvini.