Fincantieri, la cerimonia di consegna di Sky Princess

Monfalcone, 15 ott. (Adnkronos) - Un gioiello nei mari, è stata così descritta la nuova Sky Princess, la 17esima unità che Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo ha consegnato a Princess Cruises, compagnia di crociere premium dei brand Carnival Corporation. La nave rappresenta un punto di riferimento tecnologico e di innovazione a livello europeo e mondiale la cui chiave di successo è il rapporto tra qualità e prezzo.

Alla cerimonia di consegna è stato sottolineato dal sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint come quello odierno sia un “nuovo traguardo produttivo che segna un legame nel tempo. Trent'anni fa si completava la prima nave da crociera presso Fincantieri e questo avvenimento diede vita a una nuova era per l’industria cantieristica italiana”. Evidenzia inoltre come Fincantieri sia un’azienda che crea prospettive di lavoro a lungo termine dando spazio alla manodopera locale e regionale.

Con un occhio di riguardo però all’integrazione, come afferma l'amministratore delegato Fincantieri Giuseppe Bono: “Fondamentale integrare le diverse culture e le diverse forze lavoro all’interno dell’organico dell’azienda per la sua crescita. Impossibile in un mondo globalizzato e senza confini non avvalersi del valore aggiunto che porterebbero al cantiere”.

Una nave modernissima dalle elevate performance e dall’alta qualità di soluzioni tecniche d’avanguardia, che come esplicita Luigi Matarazzo direttore della divisione navi mercantili, è caratterizzata dalle linee eleganti e classiche che si fondono e si intrecciano con le innovazioni a favore dell’ambiente, promettendo notevoli riduzioni sulle emissioni di CO2. Il cliente potrà godere di servizi di eccellenza in itinerari esclusivi: il viaggio inaugurale sarà sul bacino del Mediterraneo, per poi proseguire nella stagione invernale ai Caraibi e concludere l’annualità nel mar Baltico.