Governo: giacca blu e camicia bianca, stesso look per Salvini e Renzi in tv da Vespa

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Giacca blu, camicia bianca e cravatta grigio scura. Stesso look per Matteo Salvini e Matteo Renzi nella sfida tv a Porta a Porta. 'Il duello: Matteo vs Matteo', il titolo scelto da Bruno Vespa ad apertura di puntata. Per l'occasione, è stata fatta qualche modifica allo studio con un bancone a semicerchio, al centro Vespa, alla sua destra Salvini e alla sinistra Renzi.