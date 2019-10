Manovra: Di Maio, 'primi fondi assegno unico famiglie, mezzo miliardo'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Volevamo stanziare i primi fondi per l’assegno unico" alle famiglie, "che per noi sono uno dei pilastri fondamentali", "e lo abbiamo fatto. Parliamo di mezzo miliardo". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5S, facendo il punto sulla manovra in un lungo post.