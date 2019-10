Eni: report di sostenibilità nel top 10 dei migliori secondo il Wbcsd

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Eni è stata inserita, quest’anno per la prima volta, nel top 10 delle aziende con la migliore reportistica sulle performance di sostenibilità, come si evince dall’analisi del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd). Reporting matters è l’analisi annuale dei report di sostenibilità condotta dal Wbcsd in partnership con Radley Yeldar (Ry). L’edizione di quest’anno, pubblicata ieri, ha coinvolto 159 importanti aziende provenienti da 34 Paesi.

"Questo risultato è prova dei nostri progressi nell’integrare la sostenibilità nei valori dell’azienda", sottolinea Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. "Comunicare le nostre azioni in modo efficace è cruciale per unire le nostre persone, e ciascuna persona con cui lavoriamo, dietro ai valori legati alla sostenibilità", spiega Descalzi.

Il Wbcsd, si legge in una nota, ha indicato Eni come esempio di best practice per il principio di 'conciseness and alignment' per essere stata capace di creare un riassunto online conciso e coerente che riassume in maniera efficace le iniziative di sostenibilità e spiega la strategia dell’azienda in maniera chiara ed esaustiva.