Spagna: Pd veneto, inaccettabile carnevalata leghista in Consiglio regionale

Venezia, 15 ott. (Adnkronos) - “Inaccettabile la carnevalata di questo pomeriggio in aula inscenata non solo da consiglieri e assessori leghisti sulla Catalogna. Siamo in un’aula istituzionale, non in piazza. Le decisioni della Corte spagnola sono prese legittimamente in coerenza con la loro Costituzione. I leghisti nostrani, sono sovranisti a corrente alternata e dimenticano che anche la Spagna è uno Stato sovrano”. Così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale veneto, Stefano Fracasso commenta la protesta degli esponenti del Carroccio che nel corso dei lavori consiliari hanno raggiunto il centro dell’aula srotolando uno striscione e sventolando alcune bandiere della Catalogna.

“Rimasti orfani della secessione padana, traditi dal loro leader Salvini, sono costretti ad appassionarsi a quelle altrui. Senza però alcun rispetto per le istituzioni. Né spagnole, né venete”, conclude.