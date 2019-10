Treviso: 400 euro di multa per chi acquista sostanze stupefacenti (2)

(Adnkronos) - Il sistema di occhi elettronici presenti nel centro storico e nei quartieri sarà presto implementato con le nuove installazioni inserite nel programma biennale degli acquisti e finanziate in parte anche dal finanziamento ricevuto dal Ministero degli Interni con sette nuovi punti che verranno attivati nei prossimi mesi a largo Porta Altinia, Isola Pescheria, via Pescatori, Riviera Garibaldi, parco Uccio, strada Canizzano e via Sant'Antonino.

"Questa proposta di modifica vuole combattere non solo lo spaccio ma anche l’acquisto e il consumo di sostanze - sottolinea il sindaco Mario Conte - Intendiamo lanciare un messaggio importante, soprattutto ai giovani: la droga fa male e questa amministrazione farà di tutto per arginare la piaga della diffusione. In più, nella norma è previsto che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative siano destinati a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze, al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti e alla promozione della legalità. Sono convinto che il Consiglio comunale accoglierà trasversalmente questa proposta di modifica".