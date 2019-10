Def: assessore veneto, 'il governo ci ripensi, va contro le Pmi' (2)

Siria, Di Maio: "Non deve essere militare la risposta alla crisi"

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2019 Siria, Di Maio: "Non deve essere militare la risposta alla crisi" "Non può e non deve essere militare la risposta alla crisi siriana". Così il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell'informativa urgente del Governo alla Camera sull'operazione militare intrapresa dalla Turchia in Siria. Fonte: Web Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...