Manovra: Codacons, no rialzo accise gasolio, rischio stangata da 2,25 mld

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "Se la manovra allo studio del Governo conterrà il riallineamento delle accise tra benzina e gasolio, sugli automobilisti italiani si abbatterà una mega-stangata da 2,25 miliardi di euro". Così il Codacons, commentando gli interventi messi a punto dai tecnici del Governo per reperire le coperture finanziarie alla manovra. In base alle elaborazioni Codacons, "la parificazione di accise tra benzina e diesel determinerà una maggiore spesa per il pieno di gasolio pari a circa +5,15 euro, il che equivale ad un aggravio di spesa di +130 euro all’anno a carico di ciascun automobilista che circola con auto diesel".

Considerato che nel nostro paese 17,3 milioni di italiani possiedono una autovettura a gasolio, sostiene l'associazione dei consumatori, "la manovra potrebbe determinare nel 2020 una stangata complessiva da 2,25 miliardi di euro solo per i maggiori costi diretti da rifornimento".

Conseguenze pesantissime, aggiunge il Codacons, "si registrerebbero inoltre anche sui prezzi al dettaglio. Tutti i prodotti trasportati su gomma (che in Italia rappresentano l’86,5% del totale) subirebbero rincari dei prezzi, considerato che i costi di trasporto incidono per lo 0,5% sui listini al dettaglio e che gli autotrasportatori non potrebbero godere delle accise più basse rispetto alla benzina".