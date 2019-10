Fisco: Salvini, 'in galera Stato che complica la vita non cittadini'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Gli evasori da milioni di euro come negli Stati Uniti in galera e butto via la chiave. Ma a volte in Italia ti rendono impossibile pagare le tasse. Prima voglio uno Stato che mi rende semplice pagare le tasse e poi ne riparliamo. Se uno Stato mi complica la vita, è lo Stato che deve andare in galera non i cittadini". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro.