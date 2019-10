Strage Bologna: Meloni, 'chiarire chi ha fatto sparire corpo Fresu'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Se confermato, lo scoop dell'Adnkronos sulla strage di Bologna metterebbe in discussione l'intero castello processuale e confermerebbe che lì, la mattina del 2 agosto c'era una 86ma vittima. Forse la terrorista, come ipotizzato dalla tesi del giudice Priore e Valerio Cutonilli? E chi ha fatto sparire il corpo della povera Maria Fresu?" Lo ha afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una dichiarazione all'Adnkronos.

"Esprimiamo solidarietà -aggiunge la leader di Fdi- alla famiglia e attendiamo risposte urgenti a interrogativi inquietanti, per risolvere un intrigo sempre più dai risvolti internazionali che qualcuno si ostina a considerare come una vicenda di terrorismo interno".