Partiti: sondaggio Swg, avanzano Lega, Fdi, M5S e Fi, in calo Pd e Iv

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Avanzano Lega, Fdi, M5S e Fi, in calo Pd, e Italia viva. Lo rileva il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7. La Lega rispetto ad una settimana fa guadagna lo 0,9 per cento, arrivando al 33,2 dal 32,3. Il Pd invece perde lo 0,6, scendendo al 19,4 dal 20, mentre M5S si attesta al 18,6, più 0,1 in confronto a sette giorni fa.

Fratelli d'Italia è al 7,6 e guadagna lo 0,5. Perde invece Italia viva, dal 5,6 al 5,3, mentre Forza Italia, dal 5 passa al 5,1. Stazionario Cambiamo di Giovanni Toti all'1,6; meno 0,2 per Sinistra italiana-Articolo 1, dal 3,3 al 3,1. In calo anche i Verdi, che scendono all'1,9 dal 2,3, mentre Più Europa passa dall'1,8 all'1,9.