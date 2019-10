Manovra: Bernini, 'su quota 100 credibilità governo quota zero'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Quota 100 va smantellata per liberare risorse utili a tagliare sul serio, non a parole o nei decimali, il costo del lavoro e in generale il folle carico fiscale e contributivo che grava sull’impresa (il 53% dei profitti commerciali secondo l’ultima classifica della Banca mondiale, che ci pone al centodiciottesimo posto su centonovanta Paesi!)". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Qui invece -aggiunge- si ipotizza un 'restyling' di facciata di quota 100, per continuare con la consueta politica economica iper-assistenzialista: distribuire mance e mancette di Stato, si chiamino reddito di cittadinanza o 80 euro. È questa la differenza di fondo tra noi e loro, tra una ricetta liberale e una statalista, assistenziale e demagogica. Il teatrino in atto su quota 100, insomma, è la dimostrazione della credibilità di questa maggioranza, scesa rapidamente a quota zero".