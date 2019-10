Pd: Zingaretti in Direzione, 'agenda per governo e radicale riforma partito'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Nella Direzione di domani non entrerà invece il tema della legge elettorale. La scorsa settimana si è fatto il punto in una riunione con Zingaretti per una ricognizione sulle possibilità in campo, un lavoro istruttorio appena iniziato. Né si parlerà di assetti. Nell'ultima Direzione il segretario aveva aperto anche alla richiesta della minoranza di Base Riformista che aveva chiesto di superare gli esiti dell'ultimo congresso visto che da marzo a oggi tutto è cambiato: il Pd è al governo con i 5 Stelle e c'è stata la scissione di Matteo Renzi.

Una prima concretizzazione di un nuovo assetto potrebbe esserci nella composizione della segreteria. Se ne è discusso in questi giorni in diversi contatti tra i vertici dem e l'area Lotti-Guerini. Ma non sono previsti annunci su questo punto. Per quanto riguarda lo Statuto, di certo verrà cambiato un punto caratterizzante, ma considerato superato, dello Statuto veltroniano: la fine della coincidenza tra segretario del Pd e candidato premier. Quello che invece resta confermato, come ha spiegato Martina nei giorni scorsi, sono le primarie per la scelta del segretario. Forse sarà già annunciata domani la data dell'assemblea nazionale, a novembre con ogni probabilità, che dovrà ratificare le nuove regole.

A novembre ci sarà anche un altro evento che, all'interno della fase nuova che Zingaretti vuole aprire, segnerà la caratterizzazione dal punto visto politico e culturale: la Costituente delle Idee a Bologna, la cui organizzazione è curata da Gianni Cuperlo. Mercoledì dovrebbe essere presentata in una conferenza stampa ad hoc con Zingaretti.