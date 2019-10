Siria: Spadoni, 'no delegazione Camera a Istanbul per Assemblea Mediterraneo'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - “Posizione netta quella della Camera dei deputati che sceglie di non andare in delegazione ad Istanbul, a seguito della situazione drammatica che si sta verificando in questi giorni in Siria; io stessa, delegata dal presidente, Roberto Fico, sarei dovuta andare in Turchia in vista dell’Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (Ap-Upm). Questa decisione è stata presa in quanto l’Italia condanna fermamente ciò che sta facendo la Turchia nel territorio siriano”. Lo annuncia la vice presidente della Camera, Maria Edera Spadoni.

“La mia sentita vicinanza e quella delle Istituzioni -aggiunge- al popolo curdo e alla famiglia di Hevrin Khalaf, attivista per i diritti delle donne uccisa a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria”.