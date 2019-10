Expo: Maroni, 'mai imposto nulla a nessuno, fiero di me'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Nella mia lunga attività politica e istituzionale non ho mai preteso né imposto niente a nessuno. Non ho mai consentito né tantomeno richiesto a qualcuno di violare una norma di legge per conto mio. MAI. Sono orgoglioso di quello che ho fatto nel modo in cui l'ho fatto". Lo scrive in un tweet l'ex governatore lombardo Roberto Maroni, rispetto al processo d'appello su Expo che lo vede imputato per le presunte raccomandazioni a favore di due ex collaboratrici dei tempi del Viminale. Il 'cinguettio' dell'ex segretario leghista è correlato dall'hashtag '#ProudOfMe'