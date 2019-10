Ex Ilva: Patuanelli, 'tutela legale e immunità non parti contratto Mise-Mittal'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "La tutela legale né tanto meno l'immunità sono parti del contratto sottoscritto tra Mise e Mittal. Non è un elemento contrattuale che di fatto determina una rescissione automatica del contratto dopodiché Mittal desiderava specificare con norma primaria il fatto che la realizzazione del piano ambientale non ci fosse un'ipotesi di penale".Con queste parole il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli risponde a Riccardo Iacona facendo chiarezza sul tema cruciale della tutela legale ad ArcelorMittal per l’ex Ilva di Taranto.

In un’intervista concessa per la puntata 'Vertenza Italia' che andrà in onda stasera alle 21.45 su Rai3, il ministro sottolinea che in materia di tutela legale "già le disposizioni normative esistenti dicono questo. La tutela sul piano ambientale è proprio questa: se devi fare un plinto per realizzare la copertura dei parchi minerari, quindi cosa positiva, non devono arrestarti in flagranza di reato perché lo stai facendo. Ma questo secondo noi esiste già nella normativa italiana non serviva la norma primaria" chiesta da Mittal.

"Il ministro Di Maio - aggiunge Patuanelli - assieme a Mittal ha individuato la formula che è stata inserita nel decreto crisi dopodiché il Parlamento farà le sue scelte. Io non credo che sarà elemento per giustificare una dipartita di Mittal", conclude il ministro.