Manovra: Pd, 'passi avanti su fondo famiglia e più risorse per taglio tasse lavoratori'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - “Importanti passi in avanti nel vertice di questa notte sulla manovra: così come richiesto dal Pd aumentano le risorse per la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti e viene irrobustito il Fondo famiglia". Lo dice in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.

"Due obiettivi per i quali il Pd, insieme a tutta la maggioranza, stanno lavorando per dare un segnale concreto alle famiglie italiane con una manovra che, oltre alla sterilizzazione degli aumenti Iva, contiene importanti misure, tra le quali anche gli asili nido gratuiti, di discontinuità”.