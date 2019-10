"Più attenzione a sport e stili di vita sani"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è aumentare l'attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani". Lo ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e Salute, in un messaggio in occasione di Tennis and Friends, manifestazione dedicata alla prevenzione e allo sport in corso al Foro Italico di Roma.

"Tennis and Friends - ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico - corrisponde perfettamente allo spirito e alla sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro Italico".