Influenza, Sileri: "Vaccinarsi è un momento che salva la vita"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - I primi casi di influenza sono stati già rilevati in Italia, e la prossima settimana partirà la campagna di prevenzione vaccinale. "Ma qui a Tennis and Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi, è un suggerimento forte: vaccinatevi contro l'influenza. È un momento, un piccolo dolore che ti salva la vita". A dirlo all'Adnkronos Salute è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'evento dedicato a sport, salute e prevenzione, in corso oggi e domani al Foro Italico di Roma.

"Non ci si pensa - sottolinea Sileri - perché si tende all'influenza come a un problema banale. Ma ogni anno questa malattia uccide anziani e soggetti fragili". Ecco perché è importante vaccinarsi.