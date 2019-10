Sanità: Palermo, torna operativa la Rianimazione del Policlinico

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - E' di nuovo completamente operativo il reparto di Rianimazione del Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo. Questa mattina si sono conclusi i i lavori di riqualificazione energetica che hanno impegnato il reparto ieri e tutta la notte. La direzione dell'Azienda, si legge in una nota, "ringrazia la centrale operativa del 118, l’area tecnica e il personale dell’Unita operativa di Anestesia e Rianimazione che in perfetta sinergia hanno operato per garantire la sicurezza dei pazienti".