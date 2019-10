Centrodestra: Cangini (Fi), 'non sarò in piazza per predellino Salvini'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Inutile girarci attorno: il 19 ottobre in piazza San Giovanni andrà in scena il 'predellino' di Matteo Salvini. Aderire significa accettare l’idea che i valori e i principi liberali non meritino d’essere rappresentati e che il destino di Forza Italia sia quello di essere assorbita dalla Lega. Avendo chiara la differenza tra alleanza e sudditanza, sabato prossimo rimarrò a casa". Lo afferma il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.