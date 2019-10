Calabria: Gasparri, 'chi ostacola unità centrodestra lavora per sinistre'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “Il centrodestra unito è il nostro orizzonte. E chi si mette di traverso sbaglia e lavora per le sinistre. A qualunque partito appartenga. Ciò vale anche per alcune valutazioni della Lega che vanno riviste per favorire l’unità del centrodestra, dal Piemonte alla Calabria”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.