Iv: Nobili, 'flop Leopolda? Sarà invasa da una marea di gente'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Leggo sul Fatto che saremmo preoccupati per il flop della Leopolda. Consiglio di conservare l’articolo e ne riparliamo tra una settimana quando la Leopolda sarà invasa da una marea di gente. Sono pronto a scommettere che sarà la Leopolda più partecipata di sempre". Luciano Nobili risponde così all'Adnkronos in merito a un pezzo del Fatto Quotidiano in cui si parla della kermesse renziana del prossimo week end a Firenze.