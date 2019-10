Disabilità: 13 ottobre festa Aipd al Pincio a Roma per giornata sindrome Down

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Il 13 ottobre si celebra la Giornata nazionale della Sindrome Down e Aipd organizza a Roma, alla Terrazza del Pincio, una festa per la chiusra del 'DownTour', il viaggio del camper contro il pregiudizio, messo in moto lo scorso 21 marzo, che in sette mesi ha attraversato tutta Italia.

"Musica, cibo e birra: la festa di chiusura. Il 13 ottobre il camper tornerà a Roma dopo aver compiuto la sua missione: portare nelle strade e nelle piazze di tutto il Paese le persone con sindrome di Down, i loro familiari e chi ogni giorno vive accanto a loro, per incontrare associazioni, rappresentanti delle istituzioni e semplici passanti. Una grande festa, in una location speciale, accoglierà il camper: sulla Terrazza del Pincio si terrà, alle 16.30, un concerto del Maestro Ambrogio Sparagna e del coro popolare dell’ OPI diretto da Annarita Colaianni. Il maestro Sparagna, musicista e musicologo, ha fatto conoscere la musica popolare al grande pubblico: il suo concerto rappresenta simbolicamente le tante voci delle piazze che hanno accompagnato questo viaggio", si legge in una nota.