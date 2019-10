Disabilità: 13 ottobre festa Aipd al Pincio a Roma per giornata sindrome Down (2)

(AdnKronos) - "Ci sarà anche – stesso luogo e stessa ora – lo chef Andrea Golino, campione italiano di fingerfood, a far assaggiare le sue specialità. La festa di chiusura del 'DownTour' sarà anche l'occasione per sorseggiare in anteprima la birra 'Tale & Quale', la creazione di Birra del Borgo dedicata alla giornata nazionale Aipd". L'evento di chiusura del DownTour è il contributo di Aipd "alla Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, che si celebra il 13 ottobre. Tante le iniziative previste in 150 piazze e quasi 40 città d'Italia, per informare, sensibilizzare e rompere i luoghi comuni sulla sindrome di Down".