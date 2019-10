Nobel: Mattarella, 'da Italia sostegno a Etiopia per pace e riconciliazione'

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Nel lieto ricordo del nostro incontro al Quirinale a gennaio, a nome dell’Italia tutta Le rinnovo fervidi auguri in questo giorno così significativo per l’Etiopia, per il Corno d’Africa e per l’intero continente africano, confermandole il nostro continuo e determinato sostegno alla Sua azione a favore della pace e della riconciliazione". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali, al quale oggi è stato conferito il premi Nobel per la pace.

"Desidero esprimerle -scrive il Capo dello Stato- le mie più sentite congratulazioni per l’importantissimo riconoscimento che le è stato conferito. In Italia si guarda con grande ammirazione e profondo interesse alla svolta che lei, signor Primo ministro, ha impresso alle dinamiche regionali. Con grande coraggio e visione Ella ha riaperto un dialogo con l’Eritrea e posto le basi per un processo di integrazione regionale che include anche la Somalia. Questa sua iniziativa è stata foriera di speranza per milioni di persone, creando nuove prospettive di futuro soprattutto per le giovani generazioni dell’Etiopia e dei Paesi vicini".

"L’Etiopia -conclude Mattarella- è per noi un partner strategico. L’Italia ne conosce e rispetta profondamente l’impegno internazionale, l’imprescindibile ruolo per la stabilità regionale e la straordinaria assistenza fornita agli sfollati e ai rifugiati".